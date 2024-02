Gran Hermano: ¿Por qué no hubo ganador de la casa?

Después de retirar más de 50 llaves del panel, el juego continuará este jueves y uno de los hermanitos se convertirá en propietario de una casa . "No queda más tiempo" , dijo el conductor del ciclo más visto de la televisión.

Rosina y Emmanuel no compiten por el premio. De hecho, Rosina fue descalificada cuando en el Congelados dialogó con su mamá, mientras que Emmanuel no logró superar la primera etapa de la prueba. "Tengo casa con mi marido y prefiero que compitan quienes no tienen", había dicho el estilista cordobés sobre su decisión de bajarse en plena competencia.