Gran Hermano: Sabrina, Bautista, Isabel y Joel, nominados

Joel fue el segundo en dar sus votos en la gala del miércoles y disparó contra Bautista y Martín, respectivamente. “Me molesta que quiere quedar bien con todo el mundo. No se termina de definir nunca a quién quiere y a quién no. Me molesta un poco. Tengo la sensación que desde que llegué mi venganza no sea contra él”, dijo sobre Bautista. Mientras que sobre el voto al Chino dijo que “duda que esté en placa”, pero todo se trata de una “deuda que tengo que cobrar”.

El tercero en entrar a votar fue Nicolás quien reconoció “sentirse solo” en la casa y tildó de “injusto” el ingreso de los exjugadores en el repechaje. Molesto por esta instancia, el participante apuntó sus votos a Joel y a Sabrina. “Está todo bien, pero mis votos irán a quienes entraron en el repechaje”, dijo.

El voto castigo de Nicolás en GH

Zoe, la cuarta en votar, eligió a Isabel y a Martín, respectivamente. “No le creo nada. Tiene comentarios en los que te das cuenta que no es la misma Isabel. Tiene mala vibra”, dijo sobre Isa mientras que del Chino apuntó que “de las personas que quedamos es la persona con la que menos afinidad tengo y no me dolería que se fuera”.

La quinta en entrar al confesionario fue Virginia. La platense que está muy cercana a Isabel dio sus votos a Martín y Bautista, respectivamente. “Esto es exclusivamente por juego. Me llevo muy bien con todos. Si puedo evitar votar a una mujer, lo haré”, dijo la rubia. Isabel, la sexta en votar, eligió darle sus primeros dos votos a Sabrina y un voto a Joel. “Siento que me desilusionó” dijo sobre la votación a la rubia.

Así votó la casa: SABRINA 12, BAUTISTA 8, ISABEL 8, JOEL 6, MARTIN 5, CATALINA 2, VIRGINIA 2 y FEDERICO 1.

La séptima en votar fue Juliana quien reconoció estar feliz por la llegada de los nuevos jugadores luego de la tormentosa semana que vivió con el enfrentamiento de Agostina y Lisandro. En el confesionario destinó sus votos a Sabrina y Bautista, respectivamente. “Vino con ganas de pelear y discutir. Está bueno que la casa se llene de buena energía” dijo sobre la rubia. Mientras que sobre el voto al uruguayo sostuvo que “nunca lo nominé, pero sentí que me falló en algunas cosas”.

“Me gustaría votar a muchas personas, pero en este caso voy a votar a Bautista porque no me gustan cosas de su juego y debería irse. Me hizo pisar el palito varias veces para contar cosas del afuera, pero no me copa el juego sucio que hace. Y un voto a Sabrina porque no entiendo por qué entró a la casa. Quiere pelearse con Furia y la verdad no le damos cabida. No está aportando al juego”, expresó Catalina, la octava en votar en el confesionario.

Un poco nervioso, Federico, el noveno en entrar a votar, dio sus votos a Bautista y Sabrina, respectivamente. “Por estrategia siento que el líder no lo va a salvar de la nominación”, dijo sobre el uruguayo. Mientras que siente rara la relación con la rubia por eso le dio su segundo voto en la gala del miércoles.

Denisse, una de las últimas en entrar en el repechaje gracias a la Golden ticket, votó a Sabrina y a Federico. “Quiero ver si va a placa (Manzana) qué dice la gente”, dijo sobre el voto al participante.

Se despertó Denisse en el confesionario

Sabrina, la más votada de la casa en la última gala, apuntó sus votos contra Catalina e Isabel, respectivamente. “Las necesito en placa porque sé que estoy en placa esta semana”, dijo la rubia que fue la última reingresante a la competencia.

Sin entender el juego de Virginia y tampoco el de Isabel, Bautista decidió darle sus votos a las jugadoras. "No entiendo a qué vino Isabel", dijo el uruguayo en el confesionario.

Los últimos en nominar fueron Rosina y Martín. La uruguaya entró al confesionario, pero antes le mandó saludos a Lucía, la exjugadora, y luego votó a Isabel porque "no confío en esa persona", mientras que el segundo voto fue para Martín. Por cierto, el Chino fue el último en votar y dio sus votos a quienes habían vuelto en el repechaje, el primero para Sabrina y el segundo a Joel.