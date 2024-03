Gran Hermano se hartó y mandó a placa a un inesperado jugador

Gran Hermano decidió emitir un nuevo comunicado con una fuerte sanción a un jugador de la casa más famosa del país. “Me gustaria saber si me expreso en un idioma incomprensible o si mis mensajes son poco claros”, dijo enojado el Big durante la noche del jueves.

“La verdad que no es nada gracioso. Me estoy refiriendo a Emmanuel y sabés que no voy a dejar pasar esta situación. De modo que vos también serás sancionado y te informo que estás nominado”, concluyó el dueño de la casa donde se alojan los participantes hace más de tres meses.

El hecho en cuestión ocurrió en la noche del miércoles tras la gala de nominación. Es que el estilista oriundo de Córdoba se dirigió al dormitorio a cambiarse la ropa y, descuido o no, se olvidó de colocarse el micrófono. Minutos después, caminó al living y mantuvo varias charlas con sus compañeros. “Fue sin querer”, dijo Emmanuel en diálogo con Santiago del Moro.

Horas antes, Gran Hermano advirtió sobre la importancia del uso del micrófono en la casa y debido al incumplimiento de Nicolás y Joel también fueron ambos sancionados con la nominación directa.