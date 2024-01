Gran Hermano: Sin sorpresas, Agostina salvó a Juliana y fulminó a otro jugador

Siendo líder Agostina tuvo la tarea, este jueves, de salvar a uno de los nominados y mandar a placa a Joel, Lucía o Nicolás. La policía, sin dudarlo, decidió salvar a Juliana y mandar a placa a Nicolás. “Es con el que menos charlé, no tengo nada en particular. Me llevo bien, pero el juego es así”, sostuvo la participante y agregó que con Joe y Lu tiene muy buena relación, de hecho fueron los votados por ella para salvarlos de la placa.