Gran Hermano: Virginia, Martín, Joel y Agostina nominados

Federico y Emmanuel, candidatos a quedar en la placa de Gran Hermano, zafaron. Este jueves Julia hará uso de su beneficio: salvará a uno y subirá a otro.







La casa de Gran Hermano vive una de las galas de nominaciones más esperadas de la semana. Virginia, Martín, Joel y Agostina quedaron nominados. Furia salvará a uno y subirá a otro este jueves. Federico y Emmanuel quedaron a un voto de quedar en la placa, aunque uno de ellos podría subir con la decisión de Juliana.

La gala comenzó pasadas las 22.30 y la primera en entrar a votar fue Romina, quien entró a la casa apenas 48 horas para "adoctrinar" a los hermanitos. “Te digo la verdad que no sé qué hacer”, anticipó la morocha antes de dar sus votos. “No lo hago por juego ni por lo que vi afuera, todos me ayudaron” continuó y eligió darles sus dos votos negativos a Virginia “por no haber hablado” y el otro fue para Federico.

Luego tuvo que dar sus votos positivos y fueron para Rosina y Agostina, respectivamente. “Rosi me caía bien de afuera, me parece una divina y me hace acordar de las chicas (edición anterior) y con Agostina no me caía bien, pero adentro nada que ver”, dijo la jugadora de la edición pasada.