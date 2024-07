Griselda Siciliani blanqueó que le pasa con Luciano Castro a dos meses de noviazgo

Tras eso, la ex pareja de Adrián Suar fue interceptada por un notero del programa Socios del Espectáculo de El Trece, y allí habló acerca de como marcha todo tras los primeros dos meses de noviazgo junto a Castro.

Griselda Siciliani habló sobre su relación con Luciano Castro

Justamente, desde el programa de espectáculos le preguntaron a Griselda acerca de las fotos que se vieron durante el miércoles en las redes y ella dijo: “fue una foto, una fotito. Yo soy media canuta con mis cosas, pero tampoco exagerar. Alguna fotito hay que…”, haciendo alusión a que hay que darle vida a las redes.

Ella fue la primera en subir un posteo, y a las horas el compartió otra que sembró dudas por la letra que no dejaba leer bien, y por ello el cronista preguntó le dijo, "Él subió una foto con un “te amo” medio como un garabato, como con vergüenza...". Y Griselda señaló: "No, no. Tiene caligrafía como de médico".

"¿Pero ya se dijeron te amo?", le preguntaron a la actriz. Y ella afirmó: "Pero señor, ¿a usted le parece que yo voy a hablar de esas cosas?".

Mostrándose un poco incómoda ante las consultas, aunque siempre amable y carismática como se la conoce, expresó acerca del momento que están pasando juntos: “Re bien, re contentos”, a lo que luego sobre la posibilidad de unir las familias, acotó: “Nos estamos divirtiendo bastante solos".

La jugada foto de Luciano Castro con Griselda Siciliani

El actor publicó una fotografía en blanco y negro donde se puede ver a Griselda sonriendo mientras él le da un beso en la mejilla. Inicialmente, Castro incluyó un mensaje que generó cierta confusión entre sus seguidores debido a la ambigüedad entre “te quiero” y “te amo”.

Algunas horas después, borró la publicación y la reemplazó por una nueva con el mensaje más claro: “Te amo”. Sin dudas el detalle de haber borrado la primera publicación y luego corregido el texto que acompañaba la imagen despejó dudas sobre la magnitud del presente entre ambos según su visión.