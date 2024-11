Griselda Siciliani le respondió a Sabrina Rojas y Flor Vigna: "Es una provocación"

Es por eso que lo primero que hizo Griselda Siciliani fue tratar de sortear la pregunta de los periodista para no entrar en una guerra mediática: “No escuché todo, pero estoy al tanto más o menos de esto”. Y agregó bastante serena: “Saben que mucho yo no hablo de estas cosas de la vida íntima y no quiero que vuelvan sin nota a sus hogares, pero soy medio embole”.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre los comentarios de Sabrina Rojas y Flor Vigna

Sobre los dichos de Sabrina Rojas, quien la marcó por querer meterse en su relación cuando estaba embarazada, Griselda Siciliani respondió: “Me molesta y, obviamente, me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular. También (…) que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como lo que es y yo tengo este modo de no participar, pero no es que no me afecte, pero no es mi tema”.

Griselda Siciliani-Sabrina Rojas-Flor Vigna-1.jpg

“Entiendo que dicen algo de vos y obviamente que es como una invitación o una provocación a que uno tenga que decir algo, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas”, lanzó sobre lo que cree que está buscando generar Sabrina Rojas.

Mientras que a la hora de hablar de Flor Vigna, quien se mostró dolida por la infidelidad de Luciano Castro con ella, expresó bastante fría: “No me moviliza mucho tampoco. No es algo que me genere un conflicto interno, quiero decir que me genera solo esto una incomodidad. (…) Y tampoco es para quejarse, es una incomodidad pequeña. Hay gente que tiene incomodidades mucho más difíciles”.