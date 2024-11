Flor Vigna explotó y contó la verdad de los cuernos que le metieron Luciano Castro y Griselda Siciliani

Todo comenzó cuando Rojas dio a conocer posibles infidelidades por parte de su ex pareja con la actríz Griselda Siciliani quien sería la tercera en discordia y que ganó protagonismo en esta historia. Todo inició cuando Rojas, quien fue pareja de Castro durante 10 años y tuvieron juntos dos hijos, Esperanza y Fausto, confirmó que su ex y Siciliani tuvieron un romance: "Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje... entonces bueno, después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... ya eso no lo sé”.

En las últimas horas Flor Vigna, otra ex de Luciano , se sumó al escándalo y opinó al respecto: “Ya no pertenezco más a ese capítulo. Hice muchas cosas para estar en mi vida y ahora estoy trabajando, estoy en otra”, dijo en diálogo con Intrusos y salió a bancar a Sabrina sobre la confesión que hizo por los mensajes que recibía su marido mientras esperaba un hijo: “Creo que debería dejar de meterse en (otras) parejas. Si no le gusta que hablen de ella, que no lo haga” .

Y cerró: “La verdad que es re feo para cualquier mujer estar embarazada y enterarte de que le mandan mensajes. Yo la pasé muy mal con la infidelidad. Simplemente que no se metan en las parejas de otros”,

Griselda Siciliani irónica ante los dichos de Sabrina Rojas: "Flojísima de papeles"

Griselda Siciliani rompió el silencio tras las explosivas declaraciones de Sabrina Rojas, quien insinuó que la actriz se comunicaba con Luciano Castro cuando ella estaba embarazada. Aunque Siciliani es conocida por mantener su vida personal fuera del foco mediático, la insistencia del cronista de A la tarde (América) logró que la actriz finalmente respondiera con una mezcla de ironía y diplomacia, buscando evitar caer en una polémica que, en sus propias palabras, no forma parte de su estilo.

Siciliani comenzó su intervención dejando claro que, aunque “no escuché todo lo que dijo, estoy al tanto”. En un tono visiblemente sereno, la actriz de Envidiosa comentó: “Yo no hablo de estas cosas de la vida íntima, no me gusta participar en estas discusiones mediáticas”. Sin embargo, no pudo evitar reconocer que la acusación de Rojas le resultó incómoda: “Me molesta, obviamente. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero entiendo que es parte de la vida pública y de ser una actriz popular. Trato de entenderlo desde ahí, aunque no es que no me afecte”.

La ironía de Griselda Siciliani tras las acusaciones de Sabrina Rojas

Finalmente, al cerrar la entrevista, el periodista le recordó las acusaciones similares que hizo Flor Vigna tiempo atrás, sugiriendo un patrón de conflictos en las relaciones de Castro. Siciliani, en tono de humor, lanzó una última ironía: “Flojísima de papeles…”. Sin embargo, se mostró firme en su determinación de no dejar que estos comentarios afecten su tranquilidad: “No es algo que me genere un conflicto interno. Me genera la incomodidad, pero no es parte de mi vida”.

Sabrina Rojas, expareja de Castro y madre de sus hijos, había insinuado que Siciliani mantuvo una especie de “obsesión” por Castro durante su embarazo. La conductora incluso declaró que, a diferencia de Flor Vigna —quien también fue pareja de Castro—, “Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa”, dejando entrever un conflicto personal de larga data. Siciliani, en cambio, prefirió abordar el tema con una ironía calmada.