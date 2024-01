Guido Kaczka reveló qué sintió al enterarse que Karina Milei participó de su programa

hqdefault.jpg Karina Milei estuvo en el programa de Guido Kaczka jugando con su perro Aaron.

Qué dijo Guido Kaczka sobre la participación de Karina Milei en su programa

Guido Kaczka contó que había visto las imágenes de Karina Milei en redes, a casi ocho años de esa participación. Además, confesó por qué considera que ese video se hizo tan popular, tras la asunción de Javier Milei a la presidencia.

"Pasaron miles de participantes por tu programa pero hace poco se hizo viral un clip donde se ve a la hermana de Javier Milei con sus padres", le comentó el notero de Mañanísima al conductor.

Embed

"Sí, lo vi. Ella vino a jugar como tantos otros participantes con sus perros. La vi que quería mucho a su mascota, tuvimos una charla ahí”, explicó sobre lo que recordaba de ese momento. “Hoy adquiere otra dimensión por la situación y por el lugar que ella ocupa”, explicó el conductor, tras la viralización de las imágenes.

"Me gustó el video, la verdad es que me hizo extrañar el programa. Era un programa que me encantaba hacer. Así que me gustó verlo”, reflexionó Guido.