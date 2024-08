Homero, el hermano de Tamara Pettinato, bromeó sobre la polémica con Alberto Fernández

El humorista estuvo haciendo un show junto con el medio de streaming Olga y no evitó bromear sobre el tema que involucra a su hermana.

Homero Pettinato ha estado en el centro de atención recientemente, tanto por su participación en eventos humorísticos como por la defensa pública de su hermana Tamara Pettinato, envuelta en un escándalo mediático . Durante un evento especial del programa Se extraña la nona de Olga, denominado La nona big night, Homero no dudó en hacer uso de su humor característico para abordar temas delicados, incluyendo la reciente controversia que involucra a su hermana y al expresidente Alberto Fernández.

Allí, Homero comentó sobre su ausencia del viernes, explicando que estaba "colapsado y lleno de nervios" debido a la situación. Aunque utilizó su humor para aligerar el momento, no ocultó su frustración por las críticas y amenazas que recibió: "Recibí todo tipo de agresiones, las cosas en redes sociales se van de las manos; balas, baúles de Falcon, me dijeron que iban a empalar a mi mamá en Plaza de Mayo".

Embed Homero Pettinato salió a pedir perdón a Javier Milei. Por si o no, lo perdonan? O piensan que salió a decir esto porque se conoció lo de la hermana? Ustedes también quieren que las fuerzas del cielo aplasten a este sorete? pic.twitter.com/lkHgWoQf6h — Hombre Gris (@hombregrisxd) August 12, 2024

La defensa de Homero a su hermana Tamara Pettinato

A pesar de la tensión, Homero se mantuvo firme en su defensa de su hermana, afirmando que Tamara Pettinato "es una buena persona que ayudó a todos sus amigos y a su hermano" y que es "el pilar de la familia". Además, criticó la forma en que el tema se ha manejado en los medios, destacando que la situación se ha convertido en una "cacería de brujas contra mujeres", en lugar de enfocarse en el problema real: la violencia de género que Fabiola Yañez ha denunciado.

Finalmente, Homero cerró su intervención con una fuerte crítica a la gestión de Alberto Fernández, dejando claro que, a pesar de la controversia, nunca ha sido simpatizante del expresidente: "A Alberto en su gestión lo descansé todo el tiempo, siempre pensé que era una persona bastante poco calificada para el puesto. No lo conocí, no le di la mano y espero no hacerlo nunca".