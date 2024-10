¡Inesperado! Claudia Villafañe confesó qué clienta famosa la maltrató: "Me hizo llorar"

“Mi hija. Mi hija fue mi peor cliente. No mi yerno, eh, porque él no se metía, pero ella me hizo llorar diariamente”, disparó Claudia Villafañe sobre los meses de tensión que debió transitar junto a su hija por los pedidos exigentes y algún que otro maltrato que venía de la mano con estos.

“Ella todo me lo discutía y no entendía nada. Quería tener razón en todo”, explicó sobre el principal problema que tuvo con Dalma Maradona durante le organización de su casamiento. Y agregó: “Encima me dijo 'no me conseguiste lo único que te pedí'”.

Claudia Villafañe-dalma maradona-2.jpg

Cuál fue el pedido explícito que Dalma Maradona le hizo a Claudia Villafañe para su boda

En medio del recuerdo por lo que padeció al organizar el casamiento de su hija, Claudia Villafañe contó que el pedido explícito que Dalma Maradona le había hecho era que todos los invitados pudieran tener unos lentes LED con las luces que van caminando de color y velocidad, para que todos pudieran estar en sintonía.

Sin embargo, más allá de lo que creyó su hija, la organizadora de eventos había realizado su labor de tal manera que logró conseguir todo: “Ella se creyó que no los había conseguido y se sorprendió cuando todos tenían los lentes”.