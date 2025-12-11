Irreconocible: Donato de Santis sorprendió en MasterChef Celebrity con un cambio de look

El chef bromeó con los participantes y los sorprendió a todos en el set de grabación.

MasterChef Celebrity abrió al jornada de este miércoles con una situación particular. nuevamente Damián Betular se ausentó del jurado del certamen por lo que el reconocido cocinero Santiago Giorgini lo reemplazó, sin embargo lo llamativo fue la ausencia de Donato De Santis que no aparecía en el set de grabación.

Entre la conductora Wanda Nara y los jurados pusieron en duda la presencia del jurado pero confesaron que vendría un reemplazo a ocupar el lugar. Rápidamente los participantes ingresaron al lugar y se percataron de la ausencia: " Estamos vagos, ¿por qué faltan? Yo no falto", dijo la Reini, Sofía Gonett.

Sin embargo acto seguido a ello, Donato apareció luciendo un look que lo convirtió en pelado temporalmente en sintonía con sus colegas. Ya en diálogo con los participantes, el jurado bromeó con ser una figura estadounidense de la gastronomía.

Una nueva noche de tensión se vivió este miércoles en MasterChef Celebrity con la eliminación de una de las participantes más queridas de la competencia. Cada semana que transcurre en el reality las pruebas que propone el jurado se hacen más y más difícil.

Eugenia Tobal fue la última eliminada del reality de cocinas más visto de la televisión y su salida no pasó desapercibida ya que su salida se dio en medio de las versiones de conflicto con Martín Martitegui.

El huevo fue el gran protagonista de la noche y aunque se trata de un producto completamente simple, versátil y cotidiano, Tobal no estuvo a la altura de la prueba y en un mano a mano con La Reini quedó fuera de la cocina.

La actriz se la jugó con un revuelto Gramajo, una receta tradicional de la gastronomía porteña que suele conjugar papas fritas, huevos revueltos, cebolla y, en algunos casos, cebolla. La elección de Tobal se debió a que le traía recuerdos familiares y era algo que disfrutaba mucho con su padre.

La mezcla de huevo de gallina con huevo de pato le jugó una mala pasada que la expuso ante el jurado que tuvo duras devoluciones a la participante.

El llanto no tardó en llegar y Martitegui, señalado como el jurado con el que tenía peor onda, le deseó felicidad en su camino. “Fue un placer tenerte con nosotros. Cocinás muy bien. Gracias por cocinarnos, por estar con nosotros, por ponerle la energía que le pusiste. Te deseo lo mejor y que a partir de ahora tu vida sea muy feliz”.

“Gran persona, gran actriz, gran cocinera y gran madre. Solamente el plato queda afuera”, reconoció Donato de Santis.

Por su parte, Tobal se despidió y contó que en más de una oportunidad había recibido la propuesta de participar del reality y no había aceptado. “Es un programa que te genera adrenalina y te desafía”, cerró su participación en el certamen con posibilidad de regresar en el repechaje.