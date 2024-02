Jorge Rial aconsejó a Santiago del Moro lo que tiene que hacer con Furia de Gran Hermano

El periodista y ex conductor del reality aconsejó a su colega respecto de una polémica con la participante

image.png

El periodista Nacho Rodriguez le preguntó a través de X a Jorge Rial si, como exconductor del reality, hubiese reaccionado de la misma manera que Del Moro, quien simplemente pidió respetó cuando se despidió de los chicos: "¿Me parece a mí o Furia expuso a la producción? Qué fuerte este momento… ¿Que hubiera hecho @rialjorge en esta situación?".

El conductor no dudó en responder cómo se hubiese impuesto ante la jugadora en este tipo de casos: "Entro a la casa al toque y hablo a solas con ella. Metía a todos los pibes en los cuartos y un mano a mano. Sin red".

Que pasó entre Furia y Santiago Del Moro

Jorge Rial reaccionó al tenso momento entre Furia, Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano_ _Hay que imponer respeto_ _ Exitoina - Google Chrome 2024-02-02 20-30-07.mp4

Juliana "Furia" Scaglione está viviendo uno de sus momentos más complicados dentro de la casa tras el fuerte cruce que tuvo con Manzana. Luego de no hacer las paces con el hermanito, la situación se puso cada vez más tensa y la jugadora apuntó contra la producción y Santiago del Moro por "censurarla".

Sucedió el jueves, después de la gala de nominación, Martín Ku debía salvar a uno de sus compañeros como ganador de la prueba del líder. Sin embargo, antes de que esto suceda, el conductor del programa invitó a Juliana y Manzana para que hagan un mano a mano.

Ambos fueron llamados al confesionario por El Supremo, pero en muchas oportunidades, la hermanita no dejó hablar al tucumano. De esta manera, Manzana pidió la réplica para poder expresar el por qué decidió enfrentar a sus compañeros y principalmente a Juliana antes de la nominación del miércoles 31 de enero.

Posteriormente, el conductor ingresó a la casa para anunciar la salvación de Martín Ku, quien eligió sacar a Furia y sumar a Virginia dentro de la placa, y Juliana Scaglione le tiró un palito a la producción y a Del Moro después de que le hayan dicho en muchas ocasiones que se calmara. "Y no me digan que me calle. Harta, harta loco. #Harta", gritó. Y le hizo un pedido a su excompañera de grupo: "Catalina volvé boluda, volvé Cata".

Allí, Santiago del Moro no se sintió conforme con la reacción de Furia en Gran Hermano (Telefe) sobre el final del programa, y concluyó: "Les recuerdo que yo soy un nexo entre el adentro y el afuera, y a mí siempre se me trata con respeto, con el mismo respeto con el que yo los trato a ustedes".