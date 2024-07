Juariu anunció en vivo que está embarazada y emocionó a todas sus compañeras

Juariu, conocida por su habilidad para detectar romances y separaciones entre celebridades, reveló la noticia de una manera muy a su estilo: con un enigmático. Durante el programa, comenzó diciendo: "Atención portales, tengo una primicia. Primero voy a decir que tengo el aval de esta persona para contarlo, si no, yo jamás diría esto de nadie. Investigué y ahora les voy a mostrar cómo me di cuenta y vamos a develar quién es la famosa".

La emoción del equipo de Corta por Lozano por el anuncio de Juariu

La reacción del equipo fue inmediata y llena de emoción. Lozano, Vicky Xipolitakis, Sol Pérez, Mauro Szeta, Paola Juárez, Costa y Juliana "Furia" Scaglione, la ex Gran Hermano, corrieron a abrazarla y felicitarla entre gritos de alegría. Juariu, visiblemente emocionada, detalló que ya había pasado los tres meses críticos del embarazo y que todo estaba bien encaminado. "Estoy de 14 semanas", señaló, y explicó que decidió esperar hasta este momento para hacer el anuncio porque le daba un poco de miedo.

La influencer también compartió detalles de cómo se enteró de su embarazo. "Fue raro, no me lo imaginaba. Pensé que iba a costar más... Venía con un montón de atraso y bueno, me hice un Evatest. No era tan claro el positivo, pero bueno... Después me hice muchos estudios, con temores... Pero me dijeron que estaba todo bien y ahora a disfrutarlo", contó.

Juariu 1.jpg Juariu anunció su embarazo

La emoción de Juariu al anunciar su embarazo

Juariu explicó que había estado haciendo un tratamiento y que tenía óvulos congelados. "Decidimos intentar. Y la primera vez, quedé. Fue un shock. Una bendición", señaló, y añadió que su pareja, Gustavo, también está muy emocionado. Aunque ya saben el sexo del bebé, optaron por no revelarlo aún.

El equipo de Cortá por Lozano no fue el único en expresar su alegría. Furia Scaglione, quien estaba en el programa como invitada, también felicitó a Juariu. "Felicitaciones... es la estrella de tu vida", le dijo la ex participante de Gran Hermano.