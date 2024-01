Jujuy Jiménez reveló que un jugador de la Scaloneta le manda mensajes

Jujuy Jiménez habló de su situación sentimental

Después de aclarar que "siempre hay algo" y que ella "nunca está sola", Jujuy Jiménez contó que "este verano no quiero relaciones formales ni noviazgos serios. Quiero touch and go, quiero pasarla bien, quiero divertirme. Eso quiero, no estoy para cosas acartonadas".

Jujuy Jiménez.jpg A pesar de llevar cuatro meses separada, Jujuy Jiménez sigue llorando por el engaño de Bautista Bello.

Además, la modelo, que está próxima a debutar como actriz, contó que está muy atenta a todo lo que pasa en los ámbitos digitales (en ese sentido, confesó que una sola vez se encontró con una foto de un desnudo sin que la haya pedido) y admitió que a pesar de todas las cosas que le pasaron (terminó mal con Juan Martín del Potro y con el polista Bauti Bello) sigue sintiendo atracción por los deportistas.

Por otro lado, se quejó de que los muchachos no la encaran. "Parece que me tuvieran miedo, o piensan que soy inalcanzable, que se yo", lamentó ella.