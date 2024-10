L-Gante apuntó contra Wanda Nara y la acusó de "doble vida"

En el programa de la diva de la televisión, L-Gante respondió a la eterna pregunta sobre su relación con la empresaria y conductora de Bake Off Famosos (Telefe). Sin tapujos, el músico confirmó lo que muchos sospechaban: "Sí, es obvio, pero ya está", comentó ante la pregunta del cronista sobre si había existido algo más que una amistad entre ellos.

Tras sus declaraciones, Wanda Nara no tardó en reaccionar en sus redes sociales. En una historia de Instagram que luego eliminó, la empresaria escribió: "Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despecho, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema. Ojalá hablen de tus canciones". El mensaje no solo dejaba entrever su descontento, sino también su percepción de que L-Gante estaba utilizando su nombre para mantenerse en el centro de la atención mediática.

“Doble vida”, la acusación de L-Gante a Wanda Nara

Sin quedarse callado, el referente de la Cumbia 420 respondió de forma indirecta, pero no menos llamativa. Horas después del intercambio de declaraciones, publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se lo veía rodeado de autos, luciendo una camiseta de Boca Juniors —equipo rival de River Plate, del cual Wanda Nara es hincha— y collares. Lo que más llamó la atención fue la canción que eligió para acompañar el posteo: "Doble vida - punto final" de El Super Quinteto, un tema que habla de la confusión de estar atrapado entre dos relaciones y la presión de tomar una decisión.

La letra de la canción dice: "Escuchame, tenemos que conversar / Ya mi situación no la aguanto más", y continúa describiendo la desesperación de una persona que vive "una doble vida" y teme perder a ambas mujeres que le brindan su afecto. La elección de este tema musical por parte de L-Gante generó especulaciones sobre si su destinataria era Wanda, y si el mensaje implícito en la canción estaba relacionado con su situación amorosa actual. Sin embargo, el posteo fue eliminado poco después.