L-Gante mostró su nueva mansión y sorprendió a sus seguidores con una vista inigualable

La carrera musical de L-Gante le ha permitido cosechar una fortuna en sus cuentas bancarias que le permiten vivir una vida sin preocupaciones económicas y permitiéndose lujos para su vida privada. Sin embargo recién en la actualidad el cantante terminó su nueva casa y la mostró con felicidad en su cuenta de Instagram donde mantiene cerca de seis millones de seguidores.

Luego de la relevancia que ha tomado su nombre por los reiterados escándalos por su vínculo con Wanda Nara, donde han tenido distintos momentos de amoríos pero también de ruptura, el cantante capitalizó su imagen y generó una empresa a torno a ella.

"La casa de los sueños", escribió el artista en su historia de Instagram mostrando su felicidad. A su vez en las imágenes se ve un lugar espacioso de colores claros que le ofrecen amplitud al espacio y sillones de colores oscuros que combinan a la perfección. En su relato también consideró que tiene la habitación de sus sueños.