La cara de Luciano Castro cuando le dijeron que le fue infiel a Flor Vigna

“Ya sané, obvio. Viste que con el amor es así, a veces te pasan cosas. Vi la foto de Luciano con Griselda, porque yo ya sé que me vas a preguntar de eso, y está bien. Les deseo lo mejor”, expresó Vigna en diálogo con Socios del Espectáculo. "A mí lo único que me dolió es la infidelidad”, señaló.

“Pero después él tuvo muchas cosas lindas conmigo y le deseo lo mejor”, confirmó y aclaró por qué no dijo antes que Luciano le fue infiel: “Me costaba decir la palabra infidelidad. Cuando te meten los cuernos te cuesta un montón, pero fuera de eso no quita que vivimos un montón de cosas lindas”.

Flor Vigna y Luciano Castro.jpg Flor Vigna acusó a Luciano Castro de serle infiel.

La reacción de Luciano Castro a los dichos de Flor Vigna

Luego de que Flor hablara abiertamente de la infidelidad, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fue en búsqueda del protagonista y lo indagaron sobre la fuerte acusación de su expareja. “No tengo nada que hablar, ya te dije los otros días, no me gusta hacerte caminar, me parece una falta de respeto”, lanzó, con cara de disgusto.

“Solo una pregunta... Flor habló sobre una infidelidad, ¿fue así que vos arrancaste con Gris?”, lo indagó la notera. “Me estás preguntando algo que no te voy a responder porque no me importa, no soy parte”, determinó Castro, muy enojado con la consulta y se alejó rápidamente de la periodista.

Embed

El fuertísimo posteo que Sabrina Rojas le dedicó a Luciano Castro tratándolo de infiel

Sabrina Rojas mandó al frente a Luciano Castro, su expareja y padre de sus hijos, y contó lo que nadie se esperaba acerca de su vida privada. La confirmación de este romance generó una enorme polémica, especialmente porque le fue infiel a Flor Vigna con la actriz.

Sabrina, quien fue su pareja durante muchos años y lo conoce más que nadie, no tardó en soltar una contundente opinión y aprovechó la oportunidad al aire para mandar al frente al actor con un dato letal.

Resulta que durante los últimos días, Luciano publicó en sus redes sociales varias fotos junto a Griselda, demostrándole al mundo lo enamorado que está, apenas unas semanas después de su ruptura con Vigna. Uno de esos posteos fue una selfie de los dos juntos que compartió en sus historias de Instagram, en la que escribió: "Te amo". Indignada, Rojas dio una firme opinión.

"Esta vez no es mi reality. Yo no tengo nada que ver. No hay nada que contar. Simplemente, son dos personas que se aman y lo cuentan en redes. Por lo menos él, porque ella hasta ahora, no vimos que le haya declarado su amor, él sí", comenzó diciendo Sabrina en el programa.

Luego, deslizó, picante: "Parece que Griselda Siciliani, que nunca en todos estos años apareció con ningún novio, de repente al Gordo (Luciano Castro) lo muestra y lo declara”.

Por último, explicó cómo es la curiosa manera de relacionarse de Castro con todas las mujeres, evidenciando su tendencia a la infidelidad: "El Gordo es sensible, es así, enero y febrero ama a una, mayo, junio, julio ama a otra. Y él anda así por la vida, tiene mucho amor para dar. A veces les da a todas juntas, tiene mucho amor para dar", finalizó Rojas.