La China Suárez mostró el duro costado de ser madre "sola" de 3 chicos

“Había salido de bañarme y estaba llevando a los más chiquitos al colegio y está relindo, un poco de sol en la cara”, comenzó narrando La China con una voz en off, sobre la primera actividad que realizó tras levantarse y darse un baño.

CHINA-SUÁREZ.jpg Rufina Cabré y Amancio y Magnolia Vicuña con La China Suárez.

Así es un intenso día de la China Suárez

Luego de llevar a los nenes a la escuela, se dirigió a una de las locaciones en la que debía continuar con la grabación de una de las ficciones en las que está trabajando. Para reconfortarse por el día intenso que le quedaba por delante, usó un masajeador que se había comprado.

Al terminar con algunas de las grabaciones, la actriz se fue a almorzar. “Me tocó un guiso de lentejas vegetariano que estaba riquísimo”, detalló y decidió dormir una breve siesta durante su tiempo de descanso ante las cámaras. Luego de retirarse del set de filmación, la cantante regresó a su hogar donde vio a sus hijos y se preparó para ir a otro trabajo.

“Ahí ya me estaba yendo al video, eran como las 8 y media de la noche”, expuso y aprovechó el tiempo en el auto para darse un mimo en su rostro, donde se colocó una mascarilla que mejoraría su piel. “Porque mi piel ya no daba más, había estado maquillada todo el día. Estaba muy cansada”, remarcó mientras estaba yendo a la locación en la que grabaría un video.

Embed @sangrejaponesita Acompañame a un dia eterno sonido original - Sangrejaponesita

Ya llegada al compromiso laboral, que horas más tarde se confirmó que se trataba del videoclip que grabó con L-Gante, se lookeó nuevamente y mantuvo el misterio sobre este nuevo trabajo musical que se avecina. “No les puedo revelar nada del videoclip”, adelantó a sus fans, ya cuando estaba emprendiendo el regreso a su casa, donde llegó a las 3 de la mañana.

El novio de la China Suárez reveló cuál es su lado negativo

La China Suárez y Lauty Gram han sido protagonistas de rumores sobre un romance. A pesar de no confirmar ni desmentir las especulaciones, el joven cantante de 22 años fue invitado al programa "Noche al Dente", donde habló sin tapujos sobre cómo lidia con la atención del público y la exposición mediática.

"Desde el primer momento que decides filmarte y subirlo a las redes, sabes que la gente puede hablar, opinar o comentar lo que se les dé la gana, ya sean comentarios buenos o malos”, declaró en Noche al Dente. El conductor le preguntó sobre la diferencia entre las críticas en redes sociales y las que aparecen en portales de noticias. Lauty respondió con sinceridad.

"Hoy en día no me importa salir en los portales de noticias. Al principio, te bajoneás un poco porque dicen esto o comentan aquello, pero hoy en día, después de cuatro años, ya está. ¡Mirá si me voy a poner triste porque X persona diga tal cosa o comenten lo otro!”, respondió Lauty.