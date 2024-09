La China Suárez reveló por qué no quiere que su hija siga sus pasos

La China Suárez dio sus primeros pasos en su carrera artística de la mano de Cris Morena , en Rincón de Luz. Luego, su trayectoria siguió creciendo y que la llevó a tener una vida distinta del resto de las chicas de su edad. Así las cosas, la actriz no quiere saber nada con que Rufina siga su camino .

“Me la pidió hace un par de años. Compartimos un fin de semana en Carmelo y me dijo ‘Por favor la quiero a Rufina’. Y fue un rotundo no”, recordó la artista sobre el ofrecimiento. El tiempo le dio la razón y hoy Eugenia Suárez no se arrepiente de haberse negado a que trabaje con ella.

image.png China Suárez y Cris Morena

“La decisión fue de Nico (Cabré), de Rufi y mía. Fue anecdótico porque a Rufi no le interesa”, explicó, y agregó: “Mi mamá todavía me dice ‘Fue una locura lo que hiciste’. Y menos mal que me salió bien”.

Semanas atrás, la China Suárez tuvo un cruce con Cris Morena en medio del Cris Morena Day, cuando la productora recordó los gritos que se escuchaban en su camarín durante las jornadas de grabación de Casi Ángeles. "Los gritos de Tacho (Riera) y Nico y la China en los pasillos. ¡Por favor!", lanzó Cris. "¿Pero qué, peleándose?", le preguntó Nati Jota, y Morena contestó: "¡Matándose a los gritos!". "Era mucha, era mucha la convivencia", se defendió la China, pero Cris replicó de inmediato: "¡Estaban demasiado enamorados!". Y la China deslizó, filosa: "Pero Cris… ¿vos no sos de pelearte, no? Nada, cero gritos, Cris. ¡No grita nada!".

El mensaje de Marcos Ginocchio a la China Suárez que despertó rumores de noviazgo

Marcos Ginocchio y la China Suárez se conocieron luego de que el salteño de la casa de Gran Hermano cómo el ganador del reality. El primer acercamiento fue en un proyecto comercial publicitario y luego se los volvió a ver en varias ocasiones juntos compartiendo distintos momentos, lo que inició con los rumores de un posible romance entre ambos.

image.png

Los seguidores de ambos iniciaron el shippeo y cada vez que aparecen juntos son los primeros en viralizar las fotos. Pero en repetidas ocasiones ambos aclararon que no tienen ningún romance y hasta llegaron a mostrarse molestos con algunos medios por tomar esto como real. Pero se los ha visto acompañándose en varias ocasiones, lo que deja a todos con la palabra en la boca.

Este martes la China Suárez tuvo el avant premiere de “Linda”, película que protagoniza. Y lo que sorprendió a todos fue la presencia de Marcos Ginocchio junto a ella. El ex GH esquivó de forma certera a la prensa negándose a dar notas, pero a través de sus redes sociales le dejó un tierno mensaje a la actriz.

“Felicidades primita”, fueron las palabras que eligió para mostrarse afectuoso y emocionado por este nuevo logro de la actriz, lo que inició nuevamente con los rumores de una posible pareja o relación entre ambos. Si bien el mensaje no demuestra cariño, si marca la buena onda que tienen entre ellos, pero da pie a que los seguidores de ambos sigan soñando.