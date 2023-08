La China Suárez reveló su nuevo look desde las playas de Miami

La actriz sorprendió a todos al mostrar su look totalmente renovado.

La China Suárez , siempre al tanto de las últimas tendencias en moda y estilo, y aunque ahora no está en Buenos Aires ya que se encuentra en la ciudad de Miami, la actriz no tuvo problema en hacer un fuerte cambio de look.

En el video, la China Suárez explicó su decisión: "Me veo el pelo muy verdoso, rubio, por el cloro y lo quiero tener más como mi color. No puedo esperar para llegar a Buenos Aires, así que me lo voy a hacer hoy". El resultado fue un cabello castaño con mechas más claras y luminosas en el flequillo, lo que la dejó muy contenta.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Sus seguidores llenaron su perfil de Instagram con comentarios positivos sobre su nuevo look. "Tremendo el look", "hermosa", "te queda genial", fueron solo algunas de las palabras que expresaron sus admiradores.

La China Suárez es conocida por su estilo versátil y por siempre estar al tanto de las tendencias actuales. Además de su dedicación a la moda, también comparte momentos con sus hijos a través de las redes sociales.