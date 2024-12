La crítica de Nik a Mirtha Legrand por su cruce con Roberto García Moritán: "Agresiva"

Ante esto, desde sus redes sociales publicó el fragmento de uno de los momentos más tensos de la discusión y lanzó su opinión. “Aborrezco la infidelidad, detesto la traición, respeto a la Señora Mirtha Legrand de Tinayre y no soy fan del ex marido de Pampita”, comenzó aclarando antes de lanzar su postura

Fue así como criticó sin piedad el accionar de Mirtha Legrand e incluso la catalogó como prepotente por el trato que tuvo con el político en su programa: “Pero me pareció completamente agresivo el tono de la Señora hacia Roberto García Moritán. ¿Desde qué lugar pontificaba?

El tenso cruce de Mirtha Legrand con Roberto García Moritán

Tras varios cruces, el pico más alto de tensión se sintió sobre el final. Es que Roberto García Moritán expuso ya bastante ofendido: “No te interesa la verdad. Lo que vos querés es que mañana hable la prensa y que diga ‘que bien Mirtha, cómo lo castigó al malo de Roberto’”.

Por lo que Mirtha Legrand retrucó: “Te hacés el bueno. ¿No hiciste nada? ¡Provocaste un escándalo espantoso!”. Por lo que el político se sintió herido: “Creo que estás siendo muy injusta. ¡Y me estás tratando mal!”. Ante estos dicho, la Chiqui consultó: “¿Estás arrepentido de haber venido?”. Por lo que él siguió:“Creo que me estás tratando mal. Y hay un tono que no me agrada”.

Fue así como la conductora intentó explicarle: “Yo tengo que preguntarte, Roberto. Y la buenita no me voy a hacer con vos”. A lo que él entendió, pero acusó: “Definitivamente, pero creo que hay un tono muy hostil y espero que lo bajemos un poco. Yo vine a acá por vos, que invitaste directamente”, destacó el empresario. Y ella cerró picante: “Todo el mundo te quiere tener, si no te pregunto lo que te tengo que preguntar, soy una estúpida. Ahora comé tranquilo…te dejo descansar”.