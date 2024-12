El agravio que más le dolió a García Moritán en la mesa de Mirtha Legrand

Acto seguido, en su afán de interrogar aun más a su invitado, Mirtha preguntó "¿Por qué te separaste? ¿Fuiste infiel?", al momento de dar su respuesta García Moritán confesó, "fue muy brutal lo que viví". "Es verdad que con Caro no estábamos bien pero la realidad es que lo importante es ponerle foco a la violentísima operación política que yo viví , que se llevó puesto mi matrimonio, que se metió con mi familia y con mi trabajo. Yo era ministro de la Ciudad y me vi obligado a renunciar por la violencia política que viví", detalló el ex funcionario.

Mirtha Legrand-Roberto García Moritán-home.jpg

Sumado a ello, Moritán ofreció mostrar carpetas que evidenciaban sus dichos y demostraban sus actos, pero Mirtha se lo negó "no me traigas cosas raras a la mesa. Yo te traje para que me cuentes", retrucó la conductora. Además, enfatizó "vos me estás mintiendo, yo te traje para que me cuentes porque tu vida fue un escándalo y yo no sé como salís de esto". Ante la situación de tensión, el invitado respondió en modo diplomático "De la misma forma que salí siempre: trabajando y dedicándome a mis hijos". Además, brindó detalles de su situación emocional "la pasé muy muy mal", concluyó.

Ante la incomodidad del ida y vuelta con la conductora, García Moritán intentó poner paños fríos en la mesa y defenderse ante los cuestionamientos "creo que estás siendo injusta. Me estás tratando mal, hay un tono y una actitud que no me agradan", sentenció el invitado. Ante el descargo, la conductora retrucó " la buenita no me voy a hacer. Yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar. Todo el mundo te quiere tener, no puedo ser estúpida de no preguntarte", afirmó la Chiqui.

Sin vueltas, aunque con total respeto, Moritán planteó " yo te voy a contestar todo lo que quiera contestar. Te voy a pedir por favor que bajemos un poco el tono porque yo vine por vos y por tu gentileza de que me hayas invitado", concluyó así el momento más tenso de la noche.

Las redes sociales se hicieron eco de este tenso cruce y brindaron comentarios cruzados, algunos a favor y otros negativamente tanto para la conductora como para el invitado. Fue el tema más hablado del sábado y, seguramente, de lo más comentado de la semana también.