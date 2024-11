Mirtha Legrand habló sobre Javier Milei y Yuyito González: "Ella es más alta"

En una reciente entrevista para LN+, Mirtha fue clara al expresar su sorpresa sobre la pareja. “¡Qué rara esa pareja! ¿no?”, lanzó sin filtros, agregando en tono jocoso que no le parecía del todo adecuada la relación. Días después, en una nota con Socios del Espectáculo, volvió a la carga, y cuando le preguntaron si le agradaba la pareja, respondió con un rotundo “no” que dejó claro su desconcierto. Estas palabras, como era de esperar, llegaron a oídos de Yuyito, quien no tardó en expresar su disconformidad públicamente, cuestionando los parámetros que usaba la diva para definir qué le parecía “raro”.

Mirtha 1.jpg Mirtha Legrand

Mirtha Legrand explicó sus dichos sobre Milei y Yuyito

Más tarde, Mirtha intentó dar contexto a sus palabras en su programa La Noche de Mirtha, aprovechando la visita de Manuel Adorni, vocero presidencial, para aclarar sus dichos. “Ella lo interpretó mal. Una periodista me tomó por sorpresa y me preguntó si me gustaba la pareja. Yo le dije que no, pero porque pensé que me decía físicamente porque hay como un desnivel entre los dos”, explicó, haciendo referencia a la diferencia de altura entre ellos. Luego, continuó con un tono conciliador: “Yo pienso que se quieren. Ella está muy enamorada”. Esta explicación buscó apaciguar el malestar de González, aunque el gesto de aclarar su postura también reafirma el punto de vista crítico de la conductora.