Juana Viale contó que engordó y contó cómo le cambio la vida: "Orgullosa"

“Hola, hola, hola, ¿cómo están ustedes? ¿cómo me ven?”, manifestó Juana Viale para abrir su programa del mediodía de este domingo, donde como en cada edición, volvió a contar con una mesaza que la acompañó. La nieta de la Chiqui salió al aire con una enorme sonrisa, típico en ella, que siempre ingresa al estudio con alegría efervescente.

“Quiero decir una cosa antes de todo: feliz día a todas las madres del mundo y a mi”, lanzó descolocada por el ramo de flores que le alcanzaba la histórica asistente de Mirtha Legrand, Moni. “De todo el equipo, de Nacho y Diego, muchas gracias por este ramazo, por estas flores, que me dieron”, dijo, al mismo tiempo que posaba para la foto.

Embed - ALMORZANDO CON JUANA - Programa 20/10/24 - PROGRAMA 40 - TEMPORADA 2024

“Y a todos los papás, que hacen de mamás, también, que maternan”, expresó Juana Viale, para extender el saludo en un domingo que se notaba que era más que especial para ella. “Por supuesto, bueno, gracias. Paren los aplausos, gracias, me encantó, amo las flores”, cerró, mientras se recuperaba de la abrumante energía que la potencia al salir al aire.

El cambio en su cuerpo que notó Juana Viale y que reveló al aire de su programa

Luego de esa introducción y los saludos especiales, Juana Viale comenzó a hacer foco en su look: “Miren lo que es esto: no se preocupen en sus televisores. No es que está funcionando mal, es que esto hace ‘moiré’. Y crecieron las chicas”, dijo la conductora, antes de ponerse de costado.

“No me las operé, pero me clavé los kilos y se fueron todos acá. Sory, lo tenía que decir porque estoy re orgullosa”, confesó la nieta de Mirtha Legrand, que, al parecer, según su autopercepción, siente notable el cambio y se siente muy satisfecha con ello.

image.png

“Nada, no sé, crecieron, pero estoy muy contenta”, reafirmó Juana Viale, tras hacer énfasis en la parte de su cuerpo que, según ella, se modificó, a sus 42 años. Cabe destacar, como en todos los casos, los cortes de los diseñadores logran resaltar la figura e, incluso, mejorarla. De todos modos, la actriz y conductora se siente orgullosa de su presente y de los cambios que siente en su cuerpo.