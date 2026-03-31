La dura historia de vida de Tamara Paganini tras su paso por Gran Hermano en 2001

La histórica participante de GH volvió a ingresar al reality para vivir su segunda experiencia en la casa. Cómo fue su vida tras su primer paso.

Este lunes por la noche la casa de Gran Hermano recibió el ingreso de una importante figura que en este formato de programa ha brillado allá por el 2001 cuando ingresó para marcar un antes y después en la televisión argentina. Tamara Paganini tomó coraje y volvió a la casa donde inició su camina en los medios de comunicación.

No es una jugadora más: se concretó el regreso de una jugadora que entiende a la perfección el juego debido a que en la primera edición fue subcampeona, con una personalidad que marcó su paso por el certamen. Afortunadamente para ella, el ingreso se dio de forma inesperada debido a que fue a acompañar a su novio, terminó cruzándose con unn productor y la llamaron para meterse en el certamen.

112 días estuvo en el lugar para llegar a la final, perdiendo la final ante Marcelo Corazza quien terminó salir último de la casa colocándose como el primer ganador. Más allá de ese momento de fama histórico, años posteriores tuvo que atravesar momentos durísimos en su vida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElLauchaOkey/status/2038800782393315822&partner=&hide_thread=false TAMARA PAGANINI VUELVE A GRAN HERMANO tras 25 AÑOS de su participación en GH 1 #GranHermano pic.twitter.com/oq1Nzt2OCA — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) March 31, 2026

Los problemas que sufrió

El panorama económico fue durísimo, perdiendo dinero por el corralito del 2001, sufrió claustrofobia, ataques de pánico y demandó a Telefe y Enfemol.

"Trece años duró el litigio. Hubo muchas vueltas legales. Me ofrecían plata y yo lo único que quería era que me pidieran perdón en la tele y que reconozcan que me habían hecho daño. El idealismo de la juventud. Fui contra DirecTV Endemol, Telefónica y Telefe", dijo en 2021 en diálogo con Exitoína, sobre un juicio que le inició a Telefe por violencia mediático.

Por otra parte, explicó: "Yo no quería arreglar y creo que la terapia también me ayudó a darme cuenta de que estaba luchando contra un imposible. Lo que yo quería no iba a suceder. Entonces, con todo el dolor del alma, un día me senté y llegamos a un acuerdo entre partes".

"No cuidaron su 'producto' y resulta que ese producto éramos nosotros, personas. Entonces, en los medios decían cualquier cosa de mí y nadie hacía nada... Para la gente, lo que decía Rial era palabra santa. Yo siempre fui libre y hablé de todos los temas. Pero, los programas al referirse a Tamara lo hacían desde GH mostrando cuando opinaba de sexo o cuando puteaba. Se centraron en una faceta de mí y no soy sólo eso", soltó también.

Tamara Paganini

La pérdida de un hijo

Otro de los momentos más duros de su vida tuvo que afrontarlo en 2017, cuando junto a su pareja Sebastián Cavalieri perdieron un embarazo de mellisos. Durante una entrevista en el programa Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri durante 2021, contó sobre ese momento: "Siempre quise ser mamá y a los 42, luego de un intento fallido con inseminación, quedé embarazada de mellizos. Era el sueño terminado: un varón y una nena. A los dos meses, me avisaron que al varoncito no se le había cerrado la cabeza, que cuando naciera se iba a morir".

"Viví todos esos meses sabiendo que se iba a morir. Él, Vitorio, pateaba y todo pero solo podía vivir estando dentro mío. Y con Donatella sucedió que tuve picos de presión que te oprimen el cordón umbilical. Entonces, no recibía suficiente alimento y no se le desarrollaron del todo los pulmones. Nacieron a los 6 meses y medio, casi 7", dijo y agregó: "La nena nació bien, estuvo en la incubadora, mejoraba, empeoraba y un día antes de que se vaya le sacaron el respirador y creíamos que nos íbamos con ella bien, pero ahí se fue. El nene nació y lo tuve yo en brazos hasta que… se fue. Muy duro". avisaron que al varoncito no se le había cerrado la cabeza, que cuando naciera se iba a morir".

Un año más tarde de esa entrevista, habló con Implacables y destacó la importancia del acompañamiento de su pareja: "Me sorprendió la entereza que tuvo para sostenerme a mí que estaba hecha un puré y se guardó lo de él adentro. Ya no puedo dejar de amarlo después de eso, fue mi héroe".