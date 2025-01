La durísima indirecta de Wanda Nara en fin de año contra Mauro Icardi

En su mensaje, Wanda también abordó las críticas y acusaciones que enfrentó durante el año, asegurando que intentaron perjudicar su imagen pública. "Intentaron ensuciarme con cosas que no hice, que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas. Jamás engañé a nadie. Por más dura que sea mi elección, voy de frente siempre y digo la verdad", escribió.

Wanda Nara 2.jpg Wanda Nara

La indirecta de Wanda Nara contra Mauro Icardi

La conductora destacó que, en medio de estos ataques, tuvo que proteger a sus hijos de las repercusiones mediáticas: "Escuché cosas terribles sobre mi persona. Me tocó quitarles los teléfonos a mis hijos para que no vean ni escuchen hablar de una que no soy. Ellos saben la clase de mamá y persona que soy porque vivieron dentro de mí y porque dediqué cada minuto de mi vida a ellos".

Pese a los desafíos, Wanda celebró los logros alcanzados en su carrera durante 2024. "Trabajé muy duro muchas horas y fui muy feliz haciendo dos grandes éxitos para tele y plataforma. Me mudé definitivamente a mi lugar feliz y seguro, mi país", expresó.

Además, aprovechó para reflexionar sobre las dificultades que enfrentan muchas mujeres en situaciones similares a la suya. "Me preocupa saber qué es de las mujeres que no son Wanda Nara. ¿Cómo hacen cuando les sueltan la mano? Quisiera que mi paso por esta vida ayude a otras mujeres a ser más fuertes y a encontrar una resolución más rápida para aquellas que no tienen los medios suficientes para sus hijos", planteó.