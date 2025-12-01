La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de las Bandana

Al culminar la última presentación de La Delio Valdez , Ivonne Guzmán quedó atravesada por sensaciones las cuáles terminó describiendo en sus redes: “Todavía no encuentro palabras para describir lo que fue la presentación de El Desvelo. Solo sé que fue puro corazón , mucho trabajo y un equipo que se viene aplomando por años. ¡Un orgullo ser parte de esta máquina!”.

El agradecimiento de la artista fue espontáneo, dirigido a ese público que nunca la suelta: “¡Gracias a todos el público hermoso que nos sigue y nos da su amor! ¡Qué decirles… ¡inolvidable! ¡Gracias por el amor, comunidad!”.

La ovación no tardó en multiplicarse. Los aplausos y halagos llegaron desde todos los rincones a través de las redes, pero también los comentarios sobre un tema que le llega con insistencia: el regreso de Bandana , la girl band argentina que en 2001 marcó una época y de la que Ivonne decidió alejarse para siempre.

image

Al ver a la artista brillar en su mejor momento, una de sus seguidoras sentenció: “Me mata que todavía haya gente que se lamenta porque no quiere volver a Bandana... ¿no la ven cómo brilla? ¡Reina absoluta!”. Otros repitieron la consigna: “La única que pudo brillar realmente después de Bandana”, y una frase que resuena como eco del destino: “La vida da segundas vueltas y te pone siempre en el lugar indicado”.

Para toda una generación de jóvenes, Bandana fue el pulso vital de la adolescencia: junto con Lissa Vera, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y Valeria Gastaldi explotaron sobre el escenario, salidas de aquel fenómeno televisivo llamado Popstar. Pero para Guzmán, el camino propio siempre fue la única posibilidad real.

Las declaraciones de Ivonne Guzmán

En una conversación con Teleshow, Ivonne Guzmán destacó: “Siempre fui una persona que se manejó mucho por el deseo y la intuición. Fue algo que siempre tuve y en el momento en el que se dio la oportunidad de volver con Bandana, mi intuición y mi deseo no estaban ahí. Directamente, físicamente, yo lo sentía. O sea, me imaginaba en ese lugar y me sentía mal, entonces yo respondo a eso, entonces en ningún momento fue una decisión difícil de tomar”.

image

La decisión fue tan natural como definitiva. Guzmán lo explicó sin dramatismos, pero con convicción: “Fue natural y de ninguna manera tampoco es en detrimento de lo que ellas deciden, o sea me parece que estamos muy acostumbrados a una sociedad que compite, compite, compite, compite, en el arte no se compite. No sé si hay algún ámbito de la vida que sea sano competir, viste que te venden que competís con vos mismo, tampoco, o sea yo pienso que hay que compartir, creo mucho en lo colectivo y en crecer en comunidad, y creo mucho también en el autocuidado y en esto de guiarse por la intuición porque al final, la intuición es como yo la pienso como una conexión con tu ADN, que es mucho más viejo y ancestral que tu cerebro que tiene tu edad, es como una data más sabia que yo”.

Con respecto a la consulta acerca de si hay contacto con sus compañeras, Guzmán despejó cualquier suspicacia: “No mucho la verdad, pero no por mala onda ni nada. Simplemente una cosa que no se dio. Tenemos vidas y caminos muy diferentes”.