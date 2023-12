La escandalosa acusación de Iliana Calabró a su hermana Marina en PH

Iliana Calabró-acusación-Marina.mp4

Según afirmó Iliana, el deseo de la más grande las Calabró es volver a fortalecer ese vínculo con la familia: “He hecho un montón de esfuerzo para acercarla y cuesta mucho, y como sé que el programa lo va a ver, lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a la familia, que es lo más valioso que tiene”, y agregó: “Se puede ser exitosa, profesional, responsable. Me entero de cosas por los colegas, ya no sé cómo entrarle y me duele mucho, pero de verdad queremos que le dé más tiempo a la familia”.

“La invito a cenar, y pasa una semana para que me conteste el mensaje porque por ahí no lo abrió, y capaz abrió los que tienen que ver con el trabajo”, respondió Iliana. “Una vez, en pandemia, mi mamá se había caído, le dejé el mensaje y a los dos días me contestó y mamá no se enteró”, continuó en PH.

Horas más tardes de la declaración que dio Iliana, Marina aprovechó para responder al mensaje de su hermana, mientras estaba en los festejos del casamiento de Baby Etchecopar: “No voy a hablar públicamente sobre cuestiones familiares”, dijo, y cerró con un saludo: “besos”.