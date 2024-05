La esposa de qué campéon del mundo fue amante Luciano Castro

pata villanueva

Hace ocho años, la actriz confirmó la relación que tuvieron cuando el actor no había alcanzado el pico de popularidad que tiene actualmente. En diálogo con Ciudad Magazine, Pata reveló: "Yo salí con Luciano. Era jugador de fútbol. Alguien me lo trajo porque él quería ser modelo, entrar a la farándula. A mí faltaba un secretario. Era re joven. Después se lo presenté a Cris Morena”.

Y continuó detallando en la antigua entrevista: “Era un desastre como secretario, pero no lo echaba porque era tan lindo, no sabía nada. Tuvimos un approach antes de que fuera ‘Luciano Castro’”, detalló Pata Villanueva sobre su relación con Castro y agregó: “Era divino. Siempre fue igual que ahora. Tiene ese lado machote bruto pero lindo. Yo lo adoro, es muy amigo mío. Con lo de Luciano pasó hace 80 mil años, se puede contar. Eran relaciones sólo en la oficina... cuando cerraban la oficina. Pasó dos o tres veces y punto. Después él empezó a trabajar con Cris Morena y subió rápido”.

Qué dijo Luciano en 2017 sobre el romance

"Cada vez que veo a María del Carmen me pongo muy contento. Yo la quiero mucho. Cuando Pata dice estas cosas me río mucho porque cuando la escucho y recuerdo ese momento, me veo tan niño. Te estoy hablando de un chico de 17 años, ahora estás hablando con un hombre de 43 años. Está clarísimo que no tengo ni de cerca el mismo pensamiento que tenía antes”, relató Castro.

Y continuó: "Si la veo le doy un abrazo enorme. Fue muy generosa conmigo. Me abrió la puerta de su casa, me pasó muchos contactos para que yo pueda empezar a moverme en el mundo del teatro”.