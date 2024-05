Apareció la escandalosa razón por la que Luciano Castro se separó de la Negra Vernaci hace 15 años

La locutora volvió a ver a su ex, a más de 15 años de su noviazgo y recordaron algunas anécdotas de su pasado, que hicieron emocionar al ex de Flor Vigna, debido a que el hijo de la Negra grabó un video muy especial con todo lo que le enseñó durante su niñez.

Los motivos de la separación de Luciano Castro y la Negra Vernaci

Vernaci y Castro vivieron a pleno su amor e iban a comer a restaurantes, donde los paparazzis lograban fotografiarlos muy enamorados. A pesar de que parecía que estaban en el mejor momento, la relación llegó a su fin y decidieron tomar caminos muy diferentes, al punto que dejaron de hablarse por mucho tiempo.

En medio de su reencuentro tan emotivo, reflotaron cuáles habrían sido los motivos que desembocaron en su separación, ya que la locutora dio a entender en varias oportunidades el por qué de su decisión.

luciano castro la negra 1.jpg

“Porque ya está, estuve un montón, ya tenía ganas de charlar", sostuvo la Negra en una entrevista hace unos años y también determinó que el actor era poco amoroso en ese momento en el que estuvieron juntos, además de que notó que había vuelto engreído.

En 2014, reveló que perdió el diálogo con Luciano, ya que él no quiso continuar hablándole, tras la ruptura. "No quiso ser más amigo mío y respeto su opinión. Yo lo quiero y me encantaría verlo, e incluso conocer a la bebé, pero él no es así. Lucho es más cerrado: corta y a otra cosa”, contó sobre Castro.