Yanina Latorre contó toda la verdad del romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luciano Castro.jpg El actor Luciano Castro veraneando

Hace una semana habían dado la información en Socios del Espectáculo de El Trece, de que la nueva mujer en la vida del galán sería la reconocida actriz Griselda Siciliani, ex de Adrián Suar, con quien años atrás vivieron un romance antes de que Luciano comience a salir con Sabrina Rojas, madre de sus hijos Esperanza y Fausto.

Ahora, la que volvió a hablar del tema y reveló nuevos detalles fue la picante panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) Yanina Latorre, quien confirmó que los artistas estarían juntos nuevamente en un romance, y además, dio un dato clave que dejó expuesto a ambos.

Yanina Latorre habló sobre el romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Yanina Latorre.jpg Yanina Latorre habló sobre la nueva relación de Luciano Castro

En medio de los rumores que habían comenzado algunas semanas atrás, cuando a él se lo vio de la mano por el centro porteño con otra mujer, Yanina confirmó: “Así como se encuentra a escondidas con Flor Vigna, Luciano Castro, lo sé de buena fe y tengo pruebas, se encuentra a escondidas día por medio en la casa de Griselda Siciliani. Pernocta ahí".

La mujer del ex futbolista Diego Latorre le echó mucha leña al fuego al afirmar que Castro continúa vinculado a su ex pareja y que además mantiene una nueva relación en secreto, pero como si eso fuera poco, después también agregó que en el medio también estaría vinculada Sabrina Rojas, su ex esposa.

"Él pone excusas, las tiene escondidas para no blanquear otras cosas y después la mete a Sabrina en el medio. Pero a ella le importa tres pepinos Luciano. Yo hablo mucho con ella, no lo odia, pero ya se le terminó el amor", finalizó picantísima como siempre la periodista.

Griselda Siciliani.jpg

¿Cómo continuará la historia? ¿Castro pondrá luz a todos estos rumores que corren por su espalda? Lo cierto es que por el momento, y oficialmente, Luciano continúa soltero, Flor Vigna continúa soltera, y Griselda Siciliani también.