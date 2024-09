La ex estrella de Cris Morena que anunció su casamiento: el video de la propuesta

Rocío Igarzábal sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de sus redes sociales, que se casará con su pareja de más de diez años, Milton Cámara. La ex actriz de Casi Ángeles, serie de Cris Morena , compartió un emotivo video grabado por su hija Lupe, en el que se puede ver el momento exacto en que Cámara le pidió matrimonio durante unas vacaciones familiares en México, un destino muy especial para ambos.

El video, que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, muestra la reacción de Igarzábal mientras su pareja, arrodillado, le hace la propuesta en plena calle. En la filmación, se puede ver a la actriz tapándose la cara, visiblemente emocionada, antes de abrazar y besar a Milton, quien bromea diciendo: “Todavía no dijo que sí”. La escena, llena de emoción y espontaneidad, culminó con el aplauso de las personas que presenciaban el romántico momento.

La publicación de Rocío fue acompañada por un mensaje cargado de emoción y nostalgia: “Este video lo grabó Lupi. No me imaginaba nada de lo que iba a pasar. Pero fue como una película... o es como una película. Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y sí, este momento superó todo lo imaginado para este viaje. En fin... nos casamos”, escribió la actriz junto a varios emojis de corazones, reflejando su felicidad.

Este viaje a México tiene un significado muy especial para la pareja, ya que fue allí donde se conocieron hace más de una década. Igarzábal recordó esos momentos en otra publicación reciente, en la que destacó cómo ese país cambió su vida: “Saben todo lo que esto significa para mí... México me cambió la vida hace 10 años. Acá conocí a Milton. Me terminé de abrazar en muchos aspectos. Acá me enteré de que Lupita venía en camino. La música empezó a hacerme volar de muchas maneras. Volvemos 10 años después a contarle a Lupi cómo empezó todo”.

El video de la romantica sorpresa que recibio Rocio Igarzabal en.mp4 Fuente: Redes Sociales

Los ex “Cris Morena” que saludaron a Rocío Igarzábal

La propuesta de matrimonio se convirtió en el broche de oro de unas vacaciones cargadas de recuerdos y emociones para la familia, quienes aprovecharon la oportunidad para recorrer los principales puntos turísticos de México y disfrutar de la gastronomía local. Rocío compartió varios momentos de este viaje en sus redes sociales, mostrando la felicidad que les trajo volver al lugar donde todo comenzó.

Entre los comentarios de buena onda entre sus seguidores destacaron los de colegas y amigos del medio como Emilia Attias, Gastón Dalmau, Mica Vázquez y Gimena Accardi, quienes celebraron el feliz momento junto a Rocío.