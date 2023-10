La extraña forma en la que se comunican Nicole Neumann y su ex, Fabián Cubero

Fabián Cubero-Nicole Neumann.jpg

Es que Pía Shaw reveló en A la Barbarossa que los conflictos entre Fabián Cubero y Nicole Neumann también tienen a Mica Viciconte como protagonista, por lo que ella es otra de las bloqueadas. En este sentido, sólo les quedó un lugar para comunicarse.

“Mirá cómo están que Nicole tiene bloqueado no solamente a Fabián sino que también a Mica y para comunicarse con ellos lo hace vía mail”, contó la periodista sobre el método que utiliza la ex pareja para comunicarse por sus hijas.

Fabián Cubero-Nicole Neumann-2.jpg

Sin embargo, los problemas no serían de ambos lados. Es que Pía Shaw se encargó de aclarar que del lado del ex futbolista no hay ningún problema, sino que es la modelo el problema: “Alguien del entorno me dice que Cubero no la tiene bloqueada a ella, está abierto a hablar con la madre de su hija pero es imposible el diálogo”.

De esta manera, la periodista expuso a Nicole Neumann como la principal culpable de la mala relación que mantiene con Fabián Cubero. El hecho de que la relación no haya terminado de la mejor manera es lo que terminó siendo una complicación a la hora de dialogar por sus hijas. Sin embargo, ambos se las ingenian para dialogar con el menor contacto posible para no tener que caer nuevamente en peleas.