La firme postura de Jimena Barón frente a Lali Esposito

Luego, en las elecciones generales de octubre y con la victoria momentánea de Sergio Massa, volvió a utilizar sus redes pero en este caso mostrándose del lado opuesto, y finalmente con la victoria en el ballotage del actual presidente libertario, los seguidores de Milei no se lo perdonaron y volvieron a la carga con todo.

Tras ese cruce durísimo que tuvo la reconocida actriz y cantante argentina, la que salió a bancarla fue una ex compañera suya en Casi Ángeles, y ahora también colega en el mundo de la música: Jimena Barón.

Lali contra Milei El twit de Lali Espósito que desató la furia de los usuarios

El apoyo de Jimena Barón a Lali Espósito

Las palabras de la Cobra se dieron en el medio de una entrevista con el notero Santiago Sposato para LAM (América), donde arrancó diciendo: “Yo creo que hay modas de golpear. Me parece que Lali salió a defender algo que ella sentía que quería defender y me parece perfecto”.

“Me parece que le han dado injustificadamente. Es una mina que labura desde que tiene tres meses y le están diciendo cosas que no se merecen y que no son verdad porque es una laburante”, agregó la ex pareja de Daniel Osvaldo.

Luego, también analizó: ““Y si gana la guita que gana es porque se la merece. Hay alguien que se la está pagando porque se la merece por su laburo. Eso me parece horrendo de ver y me llevó a mí a tener una postura más neutral porque no tengo ganas de recibir agresiones”.

Para cerrar, J-mena disparó: “No es gratis para el que tiene mucha exposición expresarse y fumarse que te agredan. Yo aprendí a cuidarme en ese sentido y a elegir mis guerras. Yo antes salió por todo, a decir lo que pensaba y me morfaba mucha violencia. Ahora, cuando siento que no tengo algo muy importante para decir, no opino”.