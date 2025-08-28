La foto de Lali Espósito que encendió rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

Los fanáticos de Lali Espósito no aguantan y quieren saber más detalles sobre el "enigmático" posteo que subió un taller de alta costura a las redes sociales en medio de los rumores entre un posible casamiento con Pedro Rosemblat en una relación que parece fortalecerse cada día que pasa.

Los rumores tomaron fuerza en el último tiempo luego de que su hermana Anita deje entrever la posibilidad durante su participación en el programa Patria y Familia que se emite por el streaming LUZU TV. Todo surgió cuando en la mesa se analizaba el anuncio de boda que hicieron Taylor Swift y Travis Kalce, jugador de fútbol americano. En medio de las diferentes opiniones se Anita comparó la relación de Lali : ¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”.

Más tarde el Atelier Iara Alta costura compartió en su cuenta de Instagram una imagen de la artista junto con el dueño del lugar en una situación que sorprendió a los fanáticos. " No puedo contar nada , pero Lali pasó por el Atelier”, escribió la cuenta junto a dos imágenes donde se muestra con el dueño del local.

Lali-Atelier

Detrás de ella puede verse colgado distintos vestidos de novia lo que generó más atención en los fanáticos pero, sin embargo, también se exhiben otras prendas más casuales para eventos o incluso que podría utilizarse en el certamen La Voz. Hacel algunos días la cantante desmintió las versiones tras ser consultada por la prensa a la salida de un teatro tras ver a Moria Casán: “Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento”.

La Voz Argentina: la versión de un hit de Michael Jackson que deslumbró a Lali Espósito

Las cámaras apuntaron al centro del escenario de La Voz Argentina cuando el participante Alan Lez se paró para realizar su presentación en la lucha por continuar con el equipo de Lali Espósito. Los jurados miraron con la atención que requiere cada presentación a la espera de un nuevo show, sin embargo estarían ante una gran presentación que causó emoción.

Rápidamente comenzó a sonar "Bad" de Michael Jackson para que el artista demuestre todo su potencial con una performance impecable que implicó coreografías similares a las que hacía el artista en cada presentación. La gran presentación del artista le aseguró continuar en el certamen y meterse en la próxima fase del exitoso certamen.

En los ensayos donde estuvo bajo las ordenes de la artista pop y el cantante de rock Joaquín Levinton, el joven dijo: “Lo que más me gusta es entretener a la gente y de ahí en más es darlo al 100% para que del otro lado se reciba con una sonrisa”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aarontsuarez/status/1960150597820449023&partner=&hide_thread=false EL SHOWSAZO QUE DIO ALAN LEZ#LaVozArgentina pic.twitter.com/lpNHgw9IHu — aaron (@aarontsuarez) August 26, 2025

Ya con la presentación ejecutada en el escenario central, Lali, líder del equipo, esbozó: “Te voy a confesar, Alan, que tenía un poco de miedo porque es una gran canción de un gran artista, un número uno, y vos tenés con qué, pero tenía miedo porque a veces cargar a alguien que sabes que es bueno con más data puede llegar un momento en que te engolosines de vos mismo, que te comas tu propio personaje que hacés en el escenario y te repitas pensando que eso es lo que tenés que hacer porque es lo que gustó de vos”, esbozó ante el micrófono de La Voz y sumó sin escrúpulos: "Tenía miedo de que eso pase, y la verdad me cerraste el culo, ¿se entendió la metáfora? Demostraste una vez más que estás listo para lo que te va a pasar y que no hay desafío que se te tire y no lo transformes en magia, así que te felicito muchísimo”.

Lez La Voz

Los artistas salvados por Lali

Valentino Rossi, quien brilló con Don’t Stop Believin; Jaime Muñoz fue elegido tras cantar “La Barca”; Alan Lez, que cantó “Bad” de Michael Jackson; Lola Kajt, que cantó “Don’t You Remember” de Adele; y Rafael Morcillo, que brilló con “(You Drive Me) Crazy” de Britney Spears.