La foto de Luciano Castro y la mamá de Camila Homs que revolucionó las redes: qué pasó

Luciano Castro busca dejar atrás por completo el escándalo que protagonizó y lo obligó a tener que despedirse de su relación con Griselda Siciliani , como también lo motivó a internarse en un centro de rehabilitación. Ya con el alta confirmado, el actor sigue con su vida intentando reencontrarse internamente.

Sin embargo las polémicas lo persiguen a pesar de que muchas veces no tiene intenciones de hacerlo. En las últimas horas el periodista Juan Etchegoyen reveló en el programa Mitre Live que tuvo un encuentro con Liliana Ditrani , la madre de la modelo Camila Homs .

"Me enviaron una foto donde lo vas a ver acompañado de una famosa. Quiero decirles que no piensen cosas raras, no estoy hablando de un romance con una famosa, por lo menos por ahora, pero uno nunca puede descartar nada en la vida de Luciano", dijo Etchegoyen en la transmisión descartando un amorío.

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"En plena vía pública tuvo un encuentro espontáneo, improvisado que quedó retratado en una foto. Cuando esta famosa lo ve a Castro, se saca una selfie. Se encontró con Liliana", contó afirmando que no se debe a un vínculo amoroso sino que fue un encuentro casual, similar al que podría ocurrir con una fanática.

Los detalles sorpresivos por los que se dio el cruce

En su relato el periodista contó una noticia que no se conocía sobre su presente laboral tras el escándalo: "Me dijeron que se dio en pleno centro porteño y que estaba en pleno rodaje de una serie, un dato que desconocía. No sabía que estaba trabajando nuevamente".