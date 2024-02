La foto viral de Lali Espósito que le valió críticas de los fans de Milei

La pelea mediante X continuó con Javier Milei en la presidencia, cuando cuestionó al gobernador de La Rioja, que está haciendo frente a una crisis provincial, recordándole que contrató a Lali para un show y la cantante le respondió con un fuck you “al odio, las mentiras, la utilización y las fake news”.

La foto de Lali Espósito que recibió críticas de los simpatizantes de Javier Milei

La artista apareció en sus redes en un topless cuidado, frente al espejo, en el que se tapó los pezones con una de sus manos y con el brazo con el que sostenía el celular para que Instagram no la censure por incumplir su reglamento.

lali 1.jpg Lali Espósito se animó a un topless en sus redes.

Varios usuarios la elogiaron por su audacia de mostrarse de esa manera y levantó suspiros entre sus seguidores, pero varios usuarios la denunciaron por la imagen en cuestión, mientras que los seguidores de Javier Milei le dejaron mensajes muy fuertes.

“Uy, ¿todavía no te fuiste del país? ¿No era que no cantabas más?”, “¿Esta fantasma no se iba de la Argentina si ganaba Milei? ¿Qué hace acá?”, “Habría que arrestarte por enriquecimiento ilícito... Averiguación de cuánto dinero recibiste en los últimos 4 años... Se acabó la joda, a mostrar las facturas”, le expresaron en el posteo.