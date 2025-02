La foto viral de Wanda Nara por la que la comparan con Moria Casán

La foto de Wanda Nara que se volvió un meme

La foto de la polémica muestra a la mediática utilizando su celular, vestida con una calza negra, zapatillas blancas y un top negro con flores. Su postura relajada hizo recordar a la famosa foto que también se volvió viral de Moria Cásan durante sus días privada de la libertad, mientras revisaba su teléfono celular, sentada en la cama del espacio que habitaba al momento. No solo fue la comparación de imagenes lo que resonó en la ex red de pajarito (hoy X), sino el centenar de comentarios debajo: "Che, menos mal que no hay que opinar de cuerpos ajenos. Después de cinco hijos me parece que está genial", "fiona, eres tú?", "Que comience x aceptarse ella misma primero ,y deje de meterle photoshop a todas sus fotos jajajaa", "La vida me pide mucho y yo solo quiero estar así", comentaron los y las internautas en el posteo compartido en X por LAM.