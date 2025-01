Moria Casán contó por primera vez por qué apoyó a Sergio Massa en las elecciones del 2023

image.png

En este momento de su vida, que cataloga como "adultez extrema", la artista se encuentra súper activa y feliz con su presente que cuenta con una excelente relación con su hija Sofía Gala, el fin de Brujas, dos nietos maravillosos y un amor puro con Fernando "Pato" Galmarini.

A la hora de hablar de Galmarini, la diva se enciende como si fuera una adolescente que transita su primer amor. A casi 4 años del inicio de este noviazgo decide destacar la admiración y el respeto mutuo que se tienen como el gran motor.

Lo que Moria Casán dijo de su relación con Pato Galmarini y su llamado a votar a Sergio Massa en 2023

"Creo que damos cierta motivación. Muchísima gente nos para en la calle. Muchos son adolescentes y nos dicen: '¡Los amamos! ¡Son la pareja más sexy'", reflexionó Moria Casán acerca de su relación con Pato Galmarini. "Él es un regio que cumplió 82 años. Es un hombre hecho que tiene su propia individualidad", agregó.

image.png

Con respecto a su apoyo a Sergio Massa en las presidenciales de 2023, la One declaró: "Yo creo en Sergio Massa como un hombre de familia y por el trabajo que está haciendo. Pato no me dijo nada de nada. Lo que me pasa con la gente en general es que cada vez es más fuerte su amor hacia mí. Me impresiona".

Por último, la diva remarcó que es lo que más le gusta de su actual pareja. "Su nobleza. Tiene mucha luminosidad... Es un hombre que pasó de todo en esta vida y no se enoja... No es un tipo resentido ni está enroscado con la vida...", declaró Moria, quién a sus 78 años de edad se muestra espléndida en las playas de Mar del Plata.