Que propuesta indecente le hizo Moria Casán a un famoso periodista político

Embed - eltrece on Instagram: "Cuando Moria Casán le hizo una propuesta indecente a Ernesto Tenembaun: "Ella decía que yo la seducía intelectualmente". #lovieneltrece" View this post on Instagram A post shared by eltrece (@eltrecetv)

Tras la insistencia, el periodista empezó a contar la anécdota. “Fui al programa de Andy (Kusnetzoff), estaba Moria y ella estaba con que yo la seducía intelectualmente. Todo el tiempo me rompía con eso, yo me ponía colorado y ella se divertía...”, arrancó diciendo hasta que se interrumpió por vergüenza.

“¡Decilo! ¡Decilo, Tenembaum!”, le insistió el conductor de La noche perfecta. “Yo te masturbo cinco veces cuando vos quieras”, fue la propuesta que le hizo la exvedette. Entre risas y aplausos, el conductor consultó: “Me interesa el cinco veces y cuando vos quieras. ¿Cómo lo distribuís? ¿En dos semanas?”. “Es lo que le dije yo y ella me dijo: ‘vos déjame a mi’”, respondió Ernesto Tenembaum. Luego, agregó: “Hace poco fui a su canal de streaming y me dijo: ‘che, vi lo que te dije en lo de Andy... ¡no sé qué me pasó!’. Le daba vergüenza a ella. Quiero aclarar que no pasó nada, era una joda nada más”.

Así creció Dante, el nieto de Moria Casán e hijo de Sofía Gala, con sus 10 años

Dante, el hijo de Sofía Gala y nieto de Moría Casán cumplió años y fue sorprendido por su abuela con una súper fiesta en el enorme jardín de su casa. Fue la diva que organizó todo el festejo de los 10 años del nene que compartió con sus mejores amigos una divertida jornada.

image.png

“El cumple el hombre de la familia. Celebrando nuevamente el cumple de Dante Della Paolera. Hoy a la noche hay una pijamada en casa”, expresó Moría en las redes sociales donde mostró el despliegue que organizó para el cumple de su único nieto.

En la celebración no faltó nada. Hubo juegos inflables y dispusieron un gran catering con un infaltable para todos los gustos: pizza libre para todos. “Son increíbles, las tenemos todos los años. Las caderas van a llorar”, expresó Casán refiriéndose al menú de cumpleaños.

En cuanto a la temática elegida por el cumpleañero tuvo a los personajes de Sanrio como protagonistas y en el patio dispusieron un espacio decorado con globos y algunas imágenes de las figuras para que el cumpleaños y los invitados se tomaran fotos.