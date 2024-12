A qué famosa le propuso casamiento Roberto García Moritán antes que Pampita

Como si todo esto no fuera suficiente, ahora salió a la luz un dato que es una bomba. Según revelaron en el programa Bondi, conducido por Ángel de Brito, antes de proponerle matrimonio a Carolina Ardohain, el ex funcionario porteño habría intentado sellar su destino con otra famosa.

Ingrid Grudke.jpg Ingrid Grudke, de las pasarelas al fisicoculturismo

Se trata nada menos que de la reconocida modelo Ingrid Grudke. Sin embargo, ella lo rechazó. Según trascendió, Moritán le propuso casamiento a la rubia antes que a Pampita, pero la modelo no dudó en rechazar la oferta. Fuentes cercanas aseguraron que la propuesta no llegó muy lejos, ya que ella no estaba interesada en el político.

El mensaje de Roberto García Moritán a Mirtha Legrand por Navidad, luego de su fuerte pelea

El pasado sábado, Mirtha Legrand protagonizó un momento de alta tensión en su mesa de El Trece al recibir a Roberto García Moritán, empresario y exfuncionario de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que prometía ser una entrevista más en el programa de la legendaria conductora, terminó convirtiéndose en un intercambio cargado de reproches y declaraciones incómodas, dejando un episodio que dio mucho que hablar en los días posteriores.

El foco del enfrentamiento se centró en las preguntas incisivas de Mirtha hacia Moritán, relacionadas tanto con su gestión pública como con aspectos personales, incluyendo el final de su relación con Pampita. Durante la conversación, el empresario afirmó ser víctima de una "campaña política" en su contra, pero no ocultó su incomodidad con el tono de las preguntas de la conductora. “No te interesa la verdad. Lo que vos querés es que mañana hable la prensa y que diga ‘qué bien Mirtha, cómo lo castigó al malo de Roberto’”, recriminó Moritán en pleno programa.

Mirtha.jpg Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

La respuesta de la diva no se hizo esperar: “Te hacés el bueno. ¿No hiciste nada? ¡Provocaste un escándalo espantoso!”. El intercambio subió de tono cuando Moritán afirmó que estaba siendo tratado injustamente: “Creo que me estás tratando mal. Y hay un tono que no me agrada”. A lo que Mirtha respondió con firmeza: “Yo tengo que preguntarte, Roberto. Y la buenita no me voy a hacer con vos”.

Sin embargo, la conversación tuvo un respiro cuando Mirtha decidió cambiar de tono. “Todo el mundo te quiere tener, si no te pregunto lo que te tengo que preguntar, soy una estúpida. Ahora comé tranquilo… te dejo descansar”, cerró la conductora, marcando el fin de una de las entrevistas más tensas de la temporada.

Tras el tenso cruce, Roberto García Moritán aprovechó la noche de Navidad y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje conciliador, aunque no exento de indirectas. Desde su cuenta de X, el empresario agradeció la oportunidad de participar en el programa, pero también dejó entrever su postura: “Muchas gracias Mirtha Legrand por permitirme contar lo que para mí y mi familia era importante: la honestidad e integridad de mi paso por la función pública. ¡Felices fiestas con amor y paz para todos!”. El mensaje, que busca calmar las aguas, no pasó desapercibido para el público.

Embed - "A USTED NO LE INTERESA LA VERDAD, LA OPERARON": fuerte discusión entre García Moritán y Mirtha

Por su parte, Mirtha Legrand ya había hablado del episodio este lunes en LAM (América TV). En diálogo con Rodrigo Bar, la diva describió la entrevista como “fuerte” y “tensa” y admitió no haber creído todo lo que dijo el empresario durante el programa. Cuando le preguntaron si volvería a invitarlo, Mirtha fue categórica: “Sí, son riesgos que se corren cuando hacés televisión”.