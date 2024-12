El mensaje de Roberto García Moritán a Mirtha Legrand por Navidad, luego de su fuerte pelea

Embed

El duro cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

La respuesta de la diva no se hizo esperar: “Te hacés el bueno. ¿No hiciste nada? ¡Provocaste un escándalo espantoso!”. El intercambio subió de tono cuando Moritán afirmó que estaba siendo tratado injustamente: “Creo que me estás tratando mal. Y hay un tono que no me agrada”. A lo que Mirtha respondió con firmeza: “Yo tengo que preguntarte, Roberto. Y la buenita no me voy a hacer con vos”.