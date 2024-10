Quién será la famosa que interprete a Moria Casán en su serie

Netflix trabaja incansablemente en lo que será la representación audiovisual sobre la vida de una de las estrellas más importantes de la televisión argentina: Moria Casán . "Se viene la serie de ficción inspirada en la vida de la one, amores", anunció la plataforma.

"No es exactamente una biopic (biografía). Ella firmó una confidencialidad, por eso no puede contar nada. Lo que se va a hacer es una serie a partir de la vida de Moria. No va a ser una historia de vida, desde pequeña", dijo Laura y agregó sobre quién es la más elegida para ocupar ese rol: "Todo el mundo habla de Andrea Rincón, porque cuando se hizo ATAV II ya hizo de Moria Casán. Estaba impecable".