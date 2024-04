Escándalo por la renuncia de Sofi Morandi a OLGA: el enojo de Migue Granados

Qué dijo Migue Granados sobre la posible renuncia de Sofi Morandi

Fue por eso que la palabra más buscadas pasó a ser la del conductor de Soñé que volaba. En una entrevista con Ángel de Brito, Migue Granados, uno de los conductores del programa de Morandi, expresó su incertidumbre ante la renuncia de la actriz. "Ella nos avisó que estaba con temas familiares y se bajaba porque no nos quería cancelar dos veces por semana por un imprevisto", reveló Granados. Además, agregó: "Ella ya estaba pasada de rosca por esto, de hecho, le generaba ansiedad todo este tema, todavía estamos viendo qué pasa, no estuvo yendo estos días".

Migue Granados y la salida de Sofi Morandi.mp4

Quién podría reemplazar a Sofi Morandi en Olga

Migue Granados también destacó la versatilidad de Morandi y la dificultad de encontrar un reemplazo adecuado para ella. "Ella canta, baila, tiene cara de buena pero es una ordinaria. O sea... todo ese combo no sabemos cómo reemplazarlo. Pero bueno, todavía, no sé. Ojalá no se vaya", expresó con esperanza.

“Todo el tiempo me da incertidumbre, de hecho, no sabríamos con quien reemplazarla, no sabemos como reemplazar todo el combo que es Sofi, ojalá no se vaya”, cerró. Su partida dejaría un vacío difícil de llenar en el programa de OLGA, pero sus colegas mantienen la esperanza de que pueda resolver sus problemas y regresar pronto a la pantalla.