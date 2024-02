La fría respuesta de Catalina a Agostina tras el fin de su amistad en Gran Hermano

Embed CATA: "Agos creo que se sintió rara (...) yo no iba a ser careta, eso no me va. En esa pelea de Agos y Furia yo no voy a saltar a bancar a Agostina porque no me gustó lo que hizo. Si ella se inventó un cuento imaginario en su cabeza, problema de ella, no mio"#GranHermano pic.twitter.com/BtwXvGgO7c — TRONK (@TronkOficial) February 27, 2024

La vuelta de Catalina a la casa generó un ambiente tenso desde el principio. La pediatra ignoró por completo a Agostina desde su entrada, y en el confesionario la confrontación alcanzó su punto álgido con palabras ofensivas dirigidas hacia la policía. Catalina, con actitud distante, admitió haber visto cosas afuera que no le gustaron, argumentando su comportamiento con frialdad: "A mí con ridiculeces, no. No tengo ni tiempo ni energía... bueno, en realidad tengo tiempo, pero no ganas".

La reacción de Agostina luego que Catalina prefiriera a Furia en su vuelta a Gran Hermano

Las tensiones se intensificaron cuando Catalina cuestionó la actitud de Agostina, expresando en el confesionario: "La verdad, si ella se hizo una película que no es, problema de ella. Fin. Hoy estaba llorando a Licha, ¿por qué hace eso?". Además, justificó su reacción en la pelea previa con Furia: "No le habría gustado su reacción en la pelea que tuvo con Furia, ella se fue con Licha, yo no le hice nada ni la traté mal".

La respuesta de Agostina no se hizo esperar. Entre lágrimas, en el confesionario, expresó sentirse traicionada y sin entender la actitud de su compañera: "Me siento traicionada, nunca le hice nada a ella. Se la pasó hablando de valores y me hace esto". La incertidumbre sobre quiénes estarán en placa el próximo domingo crece, pero la policía podría correr peligro según las impresiones de sus compañeros.

Catalina 1.jpg Catalina

En una conversación con Lisandro Navarro e Isabel De Negri, Agostina expresó su decepción: "Se fue una Cata y me mandaron otra". Catalina intentó calmar las aguas asegurando que todo era con amor, pero la sensación de distanciamiento persiste.

Isabel De Negri aconsejó a Agostina ser más cerebral y menos sentimental, pero la policía, sumida en la tristeza, confesó no poder evitar sentirse herida: "Es que no puedo. Me siento tan triste, idealicé tanto algo...". La incertidumbre sobre cómo reaccionará Catalina en la próxima gala de nominación mantiene a todos en vilo, pero lo cierto es que Agostina estará en el centro de atención y podría enfrentar la eliminación.