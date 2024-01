La fuerte teoría que lanzó Intrusos sobre el "romance eterno" de Pampita y Benjamín Vicuña

"¿Llegó el amor a tu vida?”, lo indagó el notero de Intrusos y el actor se sinceró sobre su situación sentimental: ”No, no llega. No quiere llegar". Muy decidido, saludó al periodista e intentó darle un beso, que lanzó en el intento: "¿Sabés cuántas chicas me envidiarían?”.

BENJAMIN-VICUÑA.jpg Benjamín Vicuña contó que aún no pudo encontrar el amor.

La teoría de Karina Iavícoli sobre Benjamín Vicuña y Pampita

“Yo creo que él está con muchas y no lo cuenta", exclamó Guido Záffora al escuchar a Benjamín Vicuña. "Creo que él está haciendo un gran trabajo sobre su persona, y tiene que ver con el fallido de los Martín Fierro”, lanzó Karina Iavícoli, enigmática.

La periodista dio a conocer la teoría que tiene del chileno y Pampita, tras su blopper en los Martín Fierro. “Desde ese fallido que tuvo, ésta es una hipótesis personal y no le quiero faltar el respeto a nadie. Yo creo que él con el tiempo se dio cuenta que había perdido un gran amor. Y estoy hablando de Pampita”, aclaró la panelista.

“De alguien que ya no puede recuperar, y no digo que él tenga intenciones. No creo que él quiera conquistarla. Sino que con el tiempo, él se dio cuenta que perdió un gran amor y eso hay que sanar, para estar disponible y conocer una nueva persona que lo va a hacer feliz nuevamente, como él se merece, porque es un buen tipo”, cerró Iavícoli.

