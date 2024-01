La furia de Catalina contra Emmanuel: "Sos asquerosamente inmundo"

Gran Hermano vive una de las noches más calientes de la nueva edición. En un careo entre Cata y Emma se dijeron de todo y no hubo reconciliación.

A 24 horas de lo sucedido, Santiago del Moro propuso un cara a cara entre los participantes para resolver el conflicto, pero todo terminó en gritos e insultos. El primero en tomar la palabra en el SUM fue Emma. "No tengo ningún problema con vos. Siempre te busqué de la mejor manera. A vos no te hice nada malo ni algo que te haya hecho enojar", comenzó diciendo el cordobés.

Acto seguido, la pediatra que no quiso participar del mano a mano, fue convencida por Del Moro y aprovechó el momento para decirle de todo. "Te victimizaste, tomaste la palabra para victimizarte. Pido disculpas si se entendió que dije esa palabra de manera despectiva, pero fue una puteada al azar", dijo Catalina.

"Llegaste a un punto extremo. Yo me siento re mal, muy angustiado. No pedí ninguna sanción para vos. Hay gente que quiere que sigamos diciéndonos de todo. No estoy pidiendo que te vayas", agregó el participante que fue por un modo mucho más conciliador.

Sin embargo, lejos de conciliar y mejor la relación, Cata sostuvo que jamás tendría comentarios homofóbicos para con sus compañeros a lo que Emma le remarcó que "desde que entré me ponen cara de asco y me discriminan".

El conflicto continuó y tuvo que intervenir el conductor del ciclo poniendo un freno a la incómoda situación que se vivía, pero lejos de calmar las aguas todo empeoró. "Sos asquerosamente inmundo. Mentiroso", gritó la profesional de la salud cuando salía del SUM donde se había realizado el encuentro.

Tras el cruce de palabras, Emmanuel se fue al cuarto y no quiso regresar al living para charlar con Santiago. "Esto es un montón. Me siento muy mal", le dijo el participante a Martín quien fue a buscarlo junto a Furia que, en esta oportunidad, tomó una postura mucho más distante del conflicto.