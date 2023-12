La historia oculta del papá de Nicole Neumann

“ Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido . A mí me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas . De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono . Porque era lo que conocía de los hombres. Costó años de terapia desarticular esa desconfianza”, declaró.

Su papá terminó siendo una pieza fundamental en una etapa de su vida, cuando tenía 18 años sufrió violencia de una pareja que tuvo mientras llevaba su vida en París, Francia. “En Europa le escribí a papá y vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Un clic. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad”, confesó. “Lo vi salir de la manga del avión y dije: ‘Ese es mi papá’. Lloramos los dos. Había sido una locura. Me preguntaba: ‘¿Qué pasará ahora con este señor al que no conozco?’”, cerró.