Nicole Neumann contó la historia del cura que la casará con Manu Urcera

La modelo contó una historia particular sobre su casamiento y sorprendió a sus seguidores en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

“Bueno, mientras se siguen diciendo un montón de cosas de mí que ni yo sé, les quiero contar algo real que me pasó y que es muy loco. Tiene que ver con mi casamiento ″, comenzó hablando Nicole en Instagram, sobre el la ceremonia que se llevará a cabo el 8 de diciembre..

En su relato, contó sobre el momento que descubrió que alguien la protegía, según afirmó la runa hace casi 20 años: “Me dijo ‘hay alguien que te está cuidando, ¿sabés quién es?’ Yo le respondí que ni idea, y ahí me explicó que era San Expedito”. “Desde ese día soy devota de él. Acá nadie lo conocía, no se conseguían estampitas. De hecho, me mandó una un tío mío que vivía en Brasil”.